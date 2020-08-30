Вашингтон, 30 августа, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что его автограф можно продать на интернет-аукционе eBay за $10 тысяч, однако выяснилось, что он ошибается. Об этом пишет издание Daily Beast.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп приехал в штат Луизиана в рамках своего визита в районы, которые пострадали от обрушившегося на США урагана «Лаура». После обсуждения ситуации с ураганом Трамп решил дать несколько автографов присутствующим на встрече представителям местных чрезвычайных служб.

Президент заявил, что оставленные им автографы на кепке с надписью Make America Great again (Сделаем Америку снова великой — лозунг первой президентской компании Трампа) стоят порядка $10 тыс. на интернет-аукционе eBay.

«Продайте это сегодня на eBay. Вы получите 10 тысяч долларов. Если я впишу ваше имя, ценность (автографа — ИА REGNUM) значительно уменьшится. Так что продайте его сегодня вечером на eBay», — сказал Трамп.

Однако судя по аукционам на eBay автографы Трампа стоят гораздо дешевле.

Напомним, что ураган «Лаура» обрушился на США 27 августа. В основном он прошел над территорией Луизианы.