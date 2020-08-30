Тюмень, 30 августа, 2020, 15:06 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в Тюменской области на 30 августа зарегистрировано 7724 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 6996 человек, 30 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях Тюменской области на 30 августа 11 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.