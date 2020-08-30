Вашингтон, 30 августа, 2020, 14:56 — ИА Регнум. Активное развёртывание новых спутников на околоземной орбите может оказать экстремальное влияние на возможность астрономических наблюдений с наземных обсерваторий. Об этом сообщается в отчёте научно-практического семинара SATCON1.

Иван Шилов ИА REGNUM Ближний космос

Семинар SATCON1 был организован Американским астрономическим сообществом и Национальной исследовательской лабораторией оптико-инфракрасной астрономии США. Мероприятие проходило в онлайн-формате, в семинаре приняли участие более 250 астрономов, технических специалистов и представителей операторов спутниковых группировок.

Участники семинара постарались оценить влияние, которые оказывают формируемые крупные спутниковые группировки на астрономические наблюдения. В подготовленном астрономами отчёте говорится, что эти группировки могут оказать как незначительное, так и экстремальное влияние на наблюдения.

Астрономы предложили следующие меры для минимизации негативного влияния спутниковых группировок:

Уменьшить количество запускаемых спутников. Конечно, этот вариант представляется непрактичным и маловероятным, но только он может обеспечить нулевое воздействие на астрономические наблюдения.

Не разворачивать спутника на орбитах выше 600 км.

Затемнять спутники и использовать специальные защитные панели, которые будут закрывать отражающие поверхности.

Управлять ориентацией каждого спутника в космосе, располагая его так, чтобы он отражал минимальное количество света.

Улучшить методы обработки астрономических изображений для устранения спутниковых следов.

Сделать общедоступной информацию о расположении спутников на орбите, чтобы астрономы могли учитывать её при подготовке наблюдений.

«Только сейчас, спустя более года после первого запуска спутников Starlink компании SpaceX, астрономы накопили достаточно наблюдений и провели компьютерное моделирование, чтобы полностью понять масштаб и сложность проблемы при полном развёртывании этой группировки», — отмечается в отчёте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе специалисты компании SpaceX обработали один из запускаемых спутников группировки Starlink специальным покрытием, которое должно сделать его менее заметным для астрономов. Эксперимент был признан частично удачным.