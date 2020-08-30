Владимир, 30 августа, 2020, 14:46 — ИА Регнум. Во Владимирской области 30 августа подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них восемь выявлено во Владимире, пять — в Гороховце, по три — в Гусь-Хрустальном и Муроме, по два — в Коврове и Красной Горбатке, по одному — в Петушках, Судогде, Радужном, Киржаче и Меленках.

Всего в области зарегистрированы 6292 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 5463 пациента. За весь период скончались 194 человека.