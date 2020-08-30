Архангельск, 30 августа, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Арктическая экспедиция на яхтах «Жемчужина» и «Сибирь», покинувшая Архангельск 1 августа 2020 года и посвященная юбилею Победы, достигла Салехарда. За 4 месяца путешественники планируют пройти 6000 км, миновать Архангельскую область, НАО, ЯНАО, Тюменскую и Омскую области. Возглавляет экспедицию Глеб Плетнев, строящий копию поморского коча в Архангельске на Мосеевом острове — на месте, где в 1693 году Петром Великим было основано первое адмиралтейство.

Владимир Станулевич Глеб Плетнев, руководитель морской экспедиции, в Соломбале на стапеле строящегося коча.

В задачу экспедиции, по словам Г. Плетнева, входит напомнить властям и жителям арктических регионов традиции северного мореплавания, изучить возможности арктического туризма и напомнить о трагических страницах Великой Отечественной войны. Все что разделяет, рождает конфликты, надо оставить «на потом», для дискуссий ученых. В основе трассы похода — Мангазейский морской ход, освоенный поморскими мореходами в XVII веке. Его дублер — речные волоки от Северной Двины через Пинегу, Пезу, Печору за Камень (Северный Урал), менее интересен путешественникам, определившим специализацию своих усилий как морскую.

В Нарьян-Маре яхтсмены посетили Центр Арктического туризма и проехали к памятнику истории «Пустозерское городище». Яхты переждали сильный шторм в бухте поселка Бугрино на Колгуеве. Ветер доходил до 25 метров в секунду, а волны — до 3 метров, и путешественникам повезло укрыться в этой бухте. Зато Карское море прошли за 17 часов, погода была прекрасная. Осмотрен поселок Сей-Ха на полуострове Ямал и Ямальском волоке, которым проходили средневековые русские мореходы.

Яхты идут по точкам потопления советских судов в годы Великой Отечественной войны. Венки были опущены на воду на месте гибели в июле 1943 года тральщика Т-904, когда погибли 10 членов его экипажа, на месте потопления немецкой подводной лодкой U-451 в августе 1941 года СКР «Жемчуг», когда погиб 61 член его экипажа, на месте гибели в августе 1942 года буксира «Комсомолец», потопленного немецкой подлодкой U-209, когда погибли 14 человек экипажа, на месте гибели в октябре 1941 года СКР-11 со всем экипажем в 41 человек, на месте гибели в августе 1943 года на мине спасательного судна «Шквал», когда погибли 46 членов его экипажа. Венки были возложены к мемориалу на острове Белый, посвященному гибели от торпед 12 августа 1944 года транспорта «Марина Раскова» и тральщиков Т-114 и Т-118, когда погибли и пропали без вести 429 человек, в том числе женщины и дети.

На острове Белый путешественники также посетили гидрометеостанцию. Ночью яхты подходили к платформе Приразломной. Зашли путешественники и в возрождающийся, благодаря разработке Новопортовского месторождения Газпрома, поселок Новый Порт, где был осмотрен крупнейший «мерзлотник» — склад для хранения продуктов, штольня которого тянется под землей на полтора километра. «Мерзлотник» способен вместить до 3000 тонн рыбы, он — единственный созданный ручным трудом — кирками заключенных.

28 августа прошла торжественная встреча яхт в Салехарде. Ограничения по коронавирусу не позволили сделать встречу яхт массовым мероприятием, но встреча со стороны со стороны мэра Салехарда Алексея Титовского и СМИ была теплой. В Салехард моряки привезли капсулу с землей с захоронения моряков, погибших в Карском море, доставленную из Беломорской военно-морской базы.

» — Мы очень много говорим о туризме в Арктике, как раз маломерный флот и экологический движитель — парус — позволят туристам освоить эти пространства», — говорит Глеб Плетнев.