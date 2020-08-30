Липецк, 30 августа, 2020, 14:32 — ИА Регнум. В Липецкой области 30 августа подтверждено 22 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона выявлено 5063 положительных тестов.

За весь период наблюдения 4596 человек были выписаны после курса лечения, в том числе три — за последние сутки. 26 человек скончались.