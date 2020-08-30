Буэнос-Айрес, 30 августа, 2020, 15:09 — ИА Регнум. С призывом к аргентинскому нападающему футбольного клуба «Барселона» Лионелю Месси перейти в команду «Ньюэллс Олд Бойз» из Росарио обратился президент Аргентины Альберто Фернандес. Его слова приводит 30 августа испанская газета Marca.

Todo Noticias Альберто Фернандес

«Лионель — в наших сердцах, но мы боимся так и не увидеть его на нашей земле. Принесите нам радость и завершите карьеру в «Ньюэллз Олд Бойз», — заявил аргентинский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что футбольный клуб «Барселона» может согласиться на продажу своего аргентинского нападающего Лионеля Месси команде «Манчестер Сити».