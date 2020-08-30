Москва, 30 августа, 2020, 14:23 — ИА Регнум. Министерство просвещения Российской Федерации не намерено заставлять педагогов делать прививки против коронавируса SARS-CoV-2. Соответствующее заявление сделал сегодня, 30 августа, глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Евгений Семченко в эфире радио «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Чиновник подчеркнул, что ни о какой принудительной вакцинации учителей речь не идет.

«Никто добровольно-принудительно никаких коронавирусных и других прививок не делает. Это дело каждого конкретного человека», — сказал Семченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Два этапа испытаний вакцины подтвердили ее безопасность и эффективность. Началось массовое производство вакцины, параллельно идут ее пострегистрационные испытания.