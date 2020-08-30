Берлин, 30 августа, 2020, 14:13 — ИА Регнум. Компании по созданию видеоигр в Германии смогут возместить до 50% затрат на разработку в рамках правительственной программы поддержки индустрии видеоигр. Об этом сообщается на сайте Немецкой ассоциации разработчиков видеоигр (German Games Industry Association).

Marco Verch Геймеры

В правительстве Германии рассчитывают, что государственная программа поможет создать в стране развитую инфраструктуру по разработке видеоигр. В настоящее время доля видеоигр, разработанных местными компаниями, на внутреннем рынке Германии составляет менее 5%.

В рамках программы, которая начнёт действовать с 28 сентября 2020 года, базирующиеся в Германии разработчики видеоигр смогут частично возмещать затраты на производство. Проекты от €100 тыс. до €2 млн могут рассчитывать на компенсацию до 50% затрат, проекты дороже €8 млн — до 25%. Решение о выделении компенсации будет приниматься с учётом культурной ценности создаваемой видеоигры, а также сопутствующих экономических эффектов, включая создание рабочих мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналитики компании Newzoo прогнозируют, что в 2020 году совокупный доход разработчиков видеоигр составит около $159 млрд.