Москва, 30 августа, 2020, 14:51 — ИА Регнум. С призывом прекратить ненужную истерику вокруг работы футбольных судей на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) выступил 30 августа почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Цитата из м/ф Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный судья

«Это все рассчитано на пугливых людей, а их нет ни в РФС, ни в РПЛ — там никого не испугаешь», — приводит ТАСС слова почетного главы РФС по поводу публичной критики в адрес судей РПЛ.

Также он отметил, что нажим и напор в данном случае абсолютно неуместны и указал, что слова руководителя футбольного клуба о том, что последний снимается с чемпионата, не могут быть сказаны реально, так как они сказаны без учета мнения болельщиков и руководителей регионов.

«Эту тему нужно закрыть, тут на испуг никого не возьмешь. Истерика не нужна, надо работать в правовом поле, как, допустим, в свое время сделал (владелец «Спартака» Леонид) Федун — написали жалобы, экспертно-судейская комиссия все рассмотрела, разобрала и доложила. Знаю, что такую же жалобу написал и (владелец «Краснодара» Сергей) Галицкий», — заявил Колосков.

Кроме этого, он указал, что в этом вопросе нужно решать вопросы в правовом поле, что, по мнению Колоскова, является правильным путем.

«Есть лига, она должна защитить свои клубы. Сейчас будет перерыв на матчи сборных, надо провести общее собрание руководителей клубов, пригласить туда (главу департамента судейства РФС Виктора) Кашшаи и председателя судейского комитета и в спокойном режиме рассмотреть спорные зоны», — отметил почетный президент РФС.

При этом Колосков выразил свое согласие с тем, что судейство в РПЛ не является удовлетворительным, однако при этом призвал искать природу этого и высказал убеждение в том, что при всем этом, в российском судействе нет предвзятости.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа стало известно, что судья Алексей Еськов, исполнявший функции видеоассистента в матче первого тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи», не смог пройти проверку на детекторе лжи.