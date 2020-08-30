Кострома, 30 августа, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Дождь и коронавирус не смогли испортить костромичам праздничное настроение — в Костроме отметили День города и 76-летие Костромской области. Корреспондент ИА REGNUM побывал на праздничных площадках.

Наталья Диева ИА REGNUM Костромичи танцуют на главной городской площади

В этот раз программа празднеств была адаптирована под условия продолжающейся пандемии коронавируса. В центре города не состоялась традиционная ярмарка с фуд-кортом, все массовые мероприятия были перенесены на открытые площадки, а фестиваль фейерверков был отменен ещё за месяц до начала праздника.

Наталья Диева ИА REGNUM Народные танцы на Сусанинской площади

Одним из наиболее интересных событий праздника стал уличный гала-концерт с отрывками из русских опер, организованный на главной площади города. В исполнении солистов нижегородского театра оперы и балета им. А.С.Пушкина костромичи услышали отрывки из «Бориса Годунова», «Князя Игоря», «Царской невесты, «Иоланты» и других классических произведений.

Наталья Диева ИА REGNUM Артист нижегородского театра оперы и балета исполняет отрывок из оперы «Князь Игорь»

Наталья Диева ИА REGNUM Зрители в масках на Дне города и области — редкость

Наталья Диева ИА REGNUM Опера под дождём

Внушительное количество верующих, в том числе паломников из соседних областей, собрал крестный ход в честь Дня явления Феодоровской иконы Божией Матери. Процессия прошла от Богоявленско-Анастасиина монастыря до восстанавливаемого костромского кремля в Центральном парке.

Наталья Диева ИА REGNUM Волонтёры выдают маски зрителям концерта на Сусанинской площади

Наталья Диева ИА REGNUM Сотни костромичей и паломников пришли поклониться Феодоровской иконе Божией Матери

Самым популярным событием праздника, судя по численности зрителей, стал рок-концерт Юлии Чичериной. Костромичи заполнили всю Сусанинскую площадь и прилегающую к ней остановку общественного транспорта. Горожане охотно подпевали исполнительнице, пытались подыгрывать ей на гитаре и танцевали под рок-хиты.

Выступление Юлии Чичериной

Примечательно, что не все участники массовых мероприятий соблюдали масочный режим и дистанцирование. Однако сотрудники правоохранительных органов, следившие за порядком, в большинстве случаев не делали замечаний горожанам.