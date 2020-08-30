Тирасполь, 30 августа, 2020, 14:02 — ИА Регнум. В Тирасполе утром 30 августа состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 75-летия Дня Победы, сообщает пресс-служба министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики.

Донор Площадь Суворова, ПМР

Военный парад, который в связи с пандемией коронавируса был перенесен на 2 сентября, будет принимать министр обороны генерал-майор Олег Обручков, а командовать парадом будет начальник Главного штаба Вооруженных сил генерал-майор Сергей Герасютенко.

Движение парадных расчетов возглавит танк Т-34−85 с точной копией Знамени Победы.

В параде примут участие «военнослужащие, сотрудники силовых министерств и ведомств республики, представительницы прекрасной половины Вооруженных сил и МВД… курсанты Военного и юридического институтов, а также юные учащиеся Республиканского кадетского корпуса и Тираспольского Суворовского военного училища», сообщили в министерстве обороны. Общая численность участников парада — более 1200 человек. В параде также примет участие более ста единиц техники.

Начало мероприятия запланировано на 9:00 2 сентября на площади Суворова в Тирасполе. В 21:00 в Тирасполе будет организован праздничный салют. После окончания парада и до раннего утра 3 сентября в центре Тирасполя разместят выставку современной техники, которая находится на вооружении армии Приднестровья.

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