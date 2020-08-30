Минск, 30 августа, 2020, 13:12 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшие недели совершит визит в Москву для переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко

Сообщается, что сегодня состоялся телефонный разговор Путина с Лукашенко. Лидеры двух стран договорились, что Лукашенко приедет в Москву в ближайшие недели для переговоров.

Напомним, что Лукашенко был в Москве 24 июня на параде Победы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По официальным данным, на выборах победил Лукашенко, набрав 80% голосов. Однако оппозиция считает, что Лукашенко выборы сфальсифицировал, и организовала акции протеста, переросшие в столкновения с силовиками.