Вашингтон, 30 августа, 2020, 13:01 — ИА Регнум. Американские компании Masten Space Systems и SpaceX заключили соглашение о запуске посадочного лунного модуля в конце 2022 года. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Gregory H. Revera Луна

Masten Space Systems разрабатывает посадочный лунный модуль в рамках программы американского аэрокосмического агентства NASA. Соответствующий контракт с государственным агентством на сумму $75,9 млн был заключён в апреле этого года.

Первый посадочный модуль Masten Space Systems получил название XL-1. С помощью него на южный полюс Луны будет доставлена полезная нагрузка NASA, состоящая из девяти приборов.

Исполнительный директор Masten Space Systems Шон Махони рассказал, что 27 августа был подписан контракт с компанией SpaceX. Эта компания должна будет обеспечить запуск посадочного модуля и его доставку на окололунную орбиту в конце 2022 года. Условия контракта не разглашаются.

Махони добавил, что в проекте XL-1 смогут принять участие и некоторые частные компании. Он отметил, что сейчас ведутся переговоры об установке дополнительной коммерческой полезной нагрузке на лунном модуле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года NASA опубликовало список из 11 частных американских компаний, включая SpaceX и Masten Space Systems, которые будут участвовать в реализации лунной программы.