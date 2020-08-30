Москва, 30 августа, 2020, 12:51 — ИА Регнум. Сегодня, 30 августа, состоялся очередной телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

В ходе разговора Путин и Лукашенко договорились, что в ближайшие недели белорусский лидер приедет в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

Во время беседы лидеры двух стран подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.

Также Владимир Путин поздравил Лукашенко с днем рождения — президенту Белоруссии сегодня исполнилось 66 лет.