Оренбург, 30 августа, 2020, 12:23 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 30 августа, референс-центр подтвердил 83 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявлен 9 861 носитель SARS-CoV-2. Отправились от болезни 8 548 пациентов. От последствий коронавирусной инфекции скончались 76 человек.