Москва, 30 августа, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов горной промышленности с Днем шахтера.

ИА Красная Весна Шахтёры

«Горняк — профессия сильных и мужественных людей, работающих в самых сложных условиях, верных шахтерским традициям, готовых в любую минуту поддержать и выручить тех, кому нужна помощь», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Отрасль вносит значимый вклад в развитие экономики и обеспечение энергетической безопасности России, отметил спикер Госдумы. Важно, что использование нового оборудования и современных технологий облегчает труд шахтеров, снижает риски профессии, указал также он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ежегодно в последнее воскресенье августа в России отмечается День шахтера. Праздник был официально утвержден в сентябре 1947 года по предложению министра угольной промышленности западных районов СССР Дмитрия Оники и министра угольной промышленности восточных районов СССР Александра Засядько.