Пермь, 30 августа, 2020, 12:15 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 30 августа, от коронавирусной инфекции скончались двое пациентов, сообщает краевой минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 340 летальных исходов пациентов с COVID-19. По данным медиков, причиной смерти в 213 случаях стала коронавирусная инфекция, в 127 — сопутствующие заболевания.

Напомним, в Прикамье выявлено 7 811 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5 478 пациентов.