Пермь, 30 августа, 2020, 12:08 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 30 августа, выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. В больнице на лечении находятся 53 человека, дома под меднаблюдением — пятеро, сообщает краевой минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,7%, а коэффициент распространения — 1 (на 29 августа — 0,99).

С начала пандемии в регионе выявлено 7 811 носителей SARS-CoV-2. Скончались 340 пациентов с COVID-19. Оправились от болезни 5 478 человек. Продолжают лечение в стационарах 583 человека.