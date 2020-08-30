Москва, 30 августа, 2020, 11:58 — ИА Регнум. Астероиды из группы Аполлонов в августе 2020 года 80 раз сближались с Землей. Об этом сообщили в Роскосмосе.

NASA Астероид

Напомним, что ранее NASA сообщило, что к Земле приближается астероид 2011 ES4 из группы Аполлонов. Он максимально приблизится к Земле на расстояние в 120 тысяч километров. Это примерно в три раза ближе, чем расстояние от Земли до Луны.

В Роскосмосе отметили, что вероятность вхождения астероида 2011 ES4 в атмосферу Земли минимальна. Более того, за один только август рядом с Землей астероиды из группы Аполлонов проходили 80 раз. При этом один из астероидов проходил на расстоянии всего 8 тысяч километров от поверхности Земли.

Данный астероид приблизится к Земле на минимальное расстояние около семи часов вечера по московскому времени 1 сентября.

Напомним, что Аполлоны — это группа околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Согласно сложившейся традиции, эта группа астероидов была названа в честь своего первого открытого представителя — астероида (1862) Аполлон, который был обнаружен в конце апреля 1932 года. Всего известно о наличии 5229 астероидов данной группы.