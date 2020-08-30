Москва, 30 августа, 2020, 11:48 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Напомним, что в последние недели Путин и Лукашенко часто говорили по телефону в связи с обострением внутриполитической ситуации в Белоруссии. 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко, набравший 80% голосов. Однако белорусская оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы, и развернула акции протеста.

Лукашенко заявил, что акции протеста оппозиции координируются западными странами, которые готовят прямую агрессию против его страны. Он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой, чтобы РФ выполнила свои обязательства в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае агрессии против Белоруссии. Путин заверил Лукашенко, что Россия свои обязательства выполнит.