«Челси» предложил €20 млн за голкипера «Ренна» Менди – СМИ
Лондон, 30 августа, 2020, 11:40 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» предложил за сенегальского голкипера команды «Ренн» Эдуара Менди €20 млн. Об этом 30 августа сообщает портал Goal.com.
Футбол и деньги
По данным источника, лондонская команда намерена с помощью приобретения 28-летнего сенегальца составить конкуренцию своем основному голкиперу — испанцу Аррисабалагу Кепу, будущее которого в «Челси» под вопросом.
При этом текущий контракт вратаря французского клуба рассчитан до дета 2023 года.
Отметим, в прошедшем сезоне Эдуар Менди сыграл за «Ренн» в 33 матчах, пропустив при этом 31 мяч и 13 встреч сыграв «на ноль».