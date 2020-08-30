Брянск, 30 августа, 2020, 11:23 — ИА Регнум. За минувшие сутки 35 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области. Выписано 23 пациента, сообщили 30 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки лаборатории провели 1437 исследований. Всего в регионе выявлено 8194 носителей коронавируса, выздоровели 6731 человек.

В Брянске с начала пандемии зарегистрировано 3470 случаев заражения коронавирусом.