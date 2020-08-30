Президент Казахстана поздравил граждан с 25-летием принятия Конституции
Астана, 30 августа, 2020, 11:01 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан с 25-летием принятия Конституции. Поздравление главы республики было опубликовано 30 августа пресс-службой главы государства.
По словам лидера Казахстана, основной закон возглавляемого им государства, соответствует духу времени, актуальным запросам граждан и имеет мощный созидательный потенциал «для дальнейших эволюционных преобразований политической системы и социально-экономических отношений».
Токаев также выразил уверенность в том, что опираясь на «прочные конституционные основы государства» будут преодолены текущие трудности и достигнуты поставленные цели.
Завершая поздравление, глава Казахстана пожелал гражданам крепкого здоровья, мира и благополучия.