Астана, 30 августа, 2020, 11:01 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан с 25-летием принятия Конституции. Поздравление главы республики было опубликовано 30 августа пресс-службой главы государства.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Такие фундаментальные принципы, как народовластие, равенство, единство, верховенство закона, являются незыблемыми ценностями и по сути определяют содержание долгосрочного курса на всестороннее развитие страны», — отметил Токаев в поздравлении.

По словам лидера Казахстана, основной закон возглавляемого им государства, соответствует духу времени, актуальным запросам граждан и имеет мощный созидательный потенциал «для дальнейших эволюционных преобразований политической системы и социально-экономических отношений».

Токаев также выразил уверенность в том, что опираясь на «прочные конституционные основы государства» будут преодолены текущие трудности и достигнуты поставленные цели.

Завершая поздравление, глава Казахстана пожелал гражданам крепкого здоровья, мира и благополучия.