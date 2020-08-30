Екатеринбург, 30 августа, 2020, 10:51 — ИА Регнум. В Свердловской области за 29 августа подтверждено ещё 120 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Екатеринбурге обнаружено ещё 64 заболевших COVID-19. Также они выявлены в Асбесте, Берёзовском, Волчанске, Первоуральске, Нижнем Тагиле и т.д.

С начала пандемии коронавирус на среднем Урале нашли у 25 196 человек. Из них выздоровели уже 19 911.