Санкт-Петербург, 30 августа, 2020, 10:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за последние сутки лабораторно подтвердили 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 30 августа в оперативном штабе РФ. Это на три случая меньше, чем было выявлено днем ранее. Однако в целом уровень инфицирования вырос и не снижается с 21 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С учетом новых данных, нарастающим итогом в Петербурге подтверждено 36 479 случаев заражения за всё время пандемии. Выздоровели и выписаны 25 693 человека, в том числе 68 — за последние сутки.

Еще пять ранее заболевших граждан скончались в Петербурге от COVID-19. Днем ранее, напомним, было объявлено о 15 умерших. В этот раз суточная смертность в Северной столице оказалась меньше, чем в Москве (11), и даже меньше, чем в Красноярском крае (6).

За минувшие сутки, то есть в субботу, 29 августа, в Петербурге обследовали на коронавирус 18 093 человека, это почти на четыре тысячи меньше, чем было протестировано в минувшую пятницу.

Под медицинским наблюдением в городе находится 332 человека с подозрением на «ковид». Из них четверо — в обсерваторе, 328 — контактные лица.