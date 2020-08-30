Челябинск, 30 августа, 2020, 10:08 — ИА Регнум. В Челябинской области за 29 августа подтверждено ещё 75 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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К утру 30 августа на Южном Урале обнаружено 14 328 заразившихся. Больных COVID-19 всего насчитывается 2643.

За сутки врачи выписали 96 пациентов. С начала пандемии выздоровели 11 278 человек.