Милан, Италия, 30 августа, 2020, 10:15 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Милан» продлил соглашение со своим шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба миланской команды.

Tasnim News Agency Златан Ибрагимович

«Златан снова с нами», — говорится в сообщении пресс-службы. При этом текущий контракт шведского форварда истекал 31 августа нынешнего года.

Отметим, в минувшем сезон Златан Ибрагимович сыграл за «Милан» в 18 матчах и отметился в них 10 голами и пятью результативными передачами.