Манчестер, Великобритания, 30 августа, 2020, 09:58 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Сити» приостановил переговоры по покупке в свой состав сенегальского защитника команды «Наполи» Калиду Кулибали из-за возможности приобретения аргентинского форварда клуба «Барселона» Лионеля Месси. Об этом 30 августа сообщает журналист Альфредо Педулла на своей странице в соцсети Twitter.

Clément Bucco-Lechat Калиду Кулибали

Также указывается, что «МС» может возобновить переговоры по 29-летнему сенегальскому игроку после того, как попытается получить в свой состав 33-летнего Месси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что футбольный клуб «Барселона» может согласиться на продажу своего аргентинского нападающего Лионеля Месси команде «Манчестер Сити» €280 млн.