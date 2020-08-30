Пекин, 30 августа, 2020, 09:31 — ИА Регнум. Смартфоны под управлением операционной системы Harmony OS появятся не ранее 2021 года, заявил генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю. Об этом сообщает портал GizmoChina.

Designer2k2 Смартфон Huawei

Компания Huawei анонсировала собственную операционную систему Harmony OS в 2019 году на форуме для разработчиков Huawei Developer Conference (HDC). Планируется, что эта персональная система сможет использоваться на устройствах интернета вещей, смартфонах и других электронных приборах. В настоящее время под Harmony OS работают умные телевизоры Honor Vision.

Ожидалось, что на форуме HDC 2020 Huawei может представить версию операционной системы, пригодную для использования на смартфонах. Однако глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю опроверг эту информацию. Он заявил, что, скорее всего, смартфоны под управлением Harmony OS появятся в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года компания Huawei представила первую версию операционной системы Harmony OS. В Huawei ускорили разработку собственной операционной системы из-за санкций правительства США, ограничивших возможность сотрудничества Huawei с разработчиком Android — Google.