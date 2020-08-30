Вашингтон, 30 августа, 2020, 09:17 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал возобновть брифинги Национальной разведки для конгрессменов и заявил, что их отмена якобы связана с тем, что Белый дом пытается скрыть «вмешательство России» в предстоящие выборы. Заявление Байдена опубликовал представитель избирательного штаба демократа Эндрю Бейтс 30 августа на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

Напомним, что Национальная разведка США проводит брифинги для членов американского Конгресса, в частности для комитета палаты представителей по разведке. Однако эти брифинги были отменены.

Байден считает, что отмена брифингов несет угрозу для национальной безопасности США. По мнению демократа, Трамп решил отменить брифинги для того, чтобы получить преимущество на выборах.

«Он делает это ради собственной выгоды. Это решение следует пересмотреть немедленно», — считает Байден.

Также кандидат от демократов уверен, что Трамп якобы в очередной раз рассчитывает на то, что «Россия поможет ему выиграть выборы», а также скрыть «ужасающие провалы» его политики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что брифинги Нацразведки для конгрессменов прекращены из-за того, что предоставляемая парламентариям секретная информация после таких брифингов искажалась и распространилась в открытых источниках.

Трамп отметил, что брифинги будут возобновлены, но несколько в иной форме — Конгресс будет получать информацию от разведки в письменном виде. Министерство юстиции, обороны и внутренней безопасности продолжат отчитываться перед Конгрессом на брифингах.