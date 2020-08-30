Торонто, Канада, 30 августа, 2020, 09:16 — ИА Регнум. Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл команду «Филадельфия Флайерз» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.

Lisa Gansky Семён Варламов

Игра прошла на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась победой «Айлендерс» со счетом 3:1.

В составе победителей шайбами отметились Мэтт Мартин (28-я минута), Лео Комаров (40-я) и Андерс Ли (44-я в большинстве).

Единственную шайбу «Филадельфии» в свой актив записал Тайлер Питлик (15-я).

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов смог отразить 26 из 27 бросков по своим воротам во встрече. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов за 24 минуты 42 секунды игрового времени не отметился результативными действиями.

Отметим, по итогам матча «Айлендерс» вышли вперед в серии со счетом 2−1, следующая игра состоится 31 августа и начнется в 03:00 мск.