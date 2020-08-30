Вашингтон, 30 августа, 2020, 09:06 — ИА Регнум. К Земле приближается потенциально опасный астероид 2011 ES4. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

NASA Астероид

Данный астероид имеет диаметр до 50 метров. Он приблизится к Земле на расстояние 120 тысяч километров. Это в три раза меньше, чем расстояние от Земли до Луны, которое равняется 384,4 тыс. километров.

На минимальное расстояние к Земле астероид приблизится 1 сентября в 19:12 по московскому времени.

Скорость полета астероида в этот момент составит 8,16 километра в секунду.

В NASA отмечают, что вероятность вхождения астероида в атмосферу земли невелика — один шанс из 240, или 0,41 процента.