Вашингтон, 30 августа, 2020, 09:05 — ИА Регнум. Широкой распространённости электромобилей Tesla мешает недостаточная доступность выпускаемых моделей, заявил генеральный директор Tesla Илон Маск в ходе телефонной конференции с аналитиками и инвесторами. Об этом сообщает журнал Autocar.

Michael Barera Электромобиль Tesla Model S

Илон Маск подчеркнул, что недостаточная доступность электромобилей является одной из главных проблем компании. Для решения этой проблемы в Tesla рассматривают возможность выпуска компактной модели, которая будет дешевле выпускаемых электромобилей.

Также снижению цен на электромобили Tesla должно способствовать внедрение новой технологии кузовостроения, которая будет широко применяться на новом заводе компании в Германии. Суть новой технологии заключается в использовании крупных литых конструкций.

Маск отметил, что при внедрении этой технологии на заводе Tesla в Калифорнии при выпуске внедорожника Model Y специалистам компании удалось уменьшить количество отдельных частей рамы с 70 до 2, что значительно упростило и удешевило производство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе Илон Маск заявил, что через несколько лет компания Tesla сможет запустить массовое производство аккумуляторов для электромобилей с более длительным сроком службы и увеличенной на 50% удельной энергоемкостью.