Москва, 30 августа, 2020, 08:54 — ИА Регнум. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают. Об этом он рассказал журналистам 30 августа.

Павел Редин ИА Красная Весна Осень

Напомним, что согласно народным приметам «бабье лето» наступает 14 сентября. В толковом словаре Владимира Даля сказано, что начало бабьего лета связано с народным праздником Днем Симеона-летопроводца, который отмечается как раз 14 сентября.

Однако Вильфанд заявил, что на самом деле «бабье лето» — это период теплой погоды после затяжного ненастья и конкретных дат тут нет, есть период — сентябрь и начало октября.

«Существует мнение, что «бабье лето» начинается с 14 сентября, но это не так. Нет четких дат его наступления. «Бабье лето» — период теплой погоды после затяжного ненастья, поэтому, прежде чем мы сможем порадоваться ему, нам придется хорошенько промокнуть, поёжиться от холода. Оно наступает обычно в сентябре или первой декаде октября», — рассказал синоптик.

Он уточнил, что обычно «бабье лето» на территории европейской России связано с приходом азорского антициклона, который и устанавливает относительно теплую погоду без осадков. Явление это относительно редкое, бывает примерно два раза в три года или реже.

Также Вильфанд рассказал, что синоптики решили расширить понятие «бабье лета» и не связывать его только с азорским антициклоном. Если после продолжительного ненастья осенью наступает улучшение погоды, то это обычно и называют «бабьим летом»