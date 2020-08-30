Курган, 30 августа, 2020, 07:29 — ИА Регнум. В Кургане обнаружили слив жидких бытовых отходов в ручей, впадающий в озеро Шум. Об этом сообщает ИА «Красная Весна».

Евгений Найман ИА Красная Весна Ассенизаторская машина возле дома Пугачёва, 95б

Проходя мимо дома Пугачёва, 95б местный житель обнаружил, как машина с цистерной сливает нечистоты в ручей.

«Запах стоит соответствующий», — сообщил курганец.

Похожая машина была замечена на площадке между домами Бульвар Мира, 22 и Пугачёва, 95б. Там ещё стоят бочки, источающие нефтяной запах.

Предприниматель, арендующий площадку, сообщил изданию, что цистерны не его, а людей, которые взяли у него данный участок в субаренду.

«У меня берут в аренду место ассенизаторы… у меня их там пять штук ставится в ночь, кто там — я не знаю», — прокомментировал бизнесмен ситуацию.