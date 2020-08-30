Курган, 30 августа, 2020, 06:49 — ИА Регнум. Под Курганом открыли первый в регионе надземный переход. Об этом сообщает ИА «Красная Весна».

Евгений Найман ИА Красная Весна Первый в Курганской области надземный переход

Переход позволяет пересечь «по воздуху» магистраль, ведущую из Кургана в Челябинск. Конструкцию для пешеходов возвели в связи с расширением участка трассы «Иртыш» до четырёх полос.

Ширина перехода составляет порядка двух метров. Для людей с ограниченными возможностями сооружены пандусы.