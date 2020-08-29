Вашингтон, 30 августа, 2020, 02:50 — ИА Регнум. Обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США выдвинули спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси и её однопартиец, председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф. Совместное заявление членов Конгресса было опубликовано 29 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль на линии

Заявление стало ответом на отказ офиса директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа от проведения брифингов по вопросу обеспечения безопасности на президентских выборах для членов комитетов по разведке американского конгресса. Такое решение было принято в связи с утечкой секретных данных с прошлых встреч.

Конгрессмены обвинили администрацию президента США Дональда Трампа в отсутствии прозрачности и попытках распространить «ложное представление об эквивалентности интересов нескольких стран в американских выборах и в политике». По мнению Пелоси и Шифф, цели и действия России, Китая и Ирана не совпадают.

Нэнси Пелоси и Адам Шифф «Только одна страна — Россия — активно предпринимает целый комплекс мер по подрыву президентских выборов и обеспечению того результата, который Кремль считает наилучшим для своих интересов», — указывают в своём заявлении конгрессмены.

В заявлении не указано, на основании каких данных были сделаны выводы о главенствующей роли России во вмешательстве в выборы президента в США.

Также представители демократов заявили, что ожидают от администрации Трампа и разведывательного сообщества возобновления брифингов и пояснили, что в противном случае палата представителей рассмотрит весь спектр доступных инструментов для воздействия на администрацию президента и разведку США.

Ранее ИА REGNUM сообщало об очередном обвинении спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в адрес президента США Трампа в причастности к вмешательству России в ход президентских выборов в США.