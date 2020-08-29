Лос-Анджелес, США, 29 августа, 2020, 22:48 — ИА Регнум. Актёр Джефф Голдблюм рассказал, когда закончат снимать третью часть «Мира Юрского периода». Об этом 29 августа сообщил портал Screen Rant.

Universal Pictures International Постер фильма Мир Юрского периода 2

В очередном интервью журналистам актёр сказал, что он и команда проекта «Мира Юрского периода 3» уже более месяца находятся в Великобритании, где производятся съёмки. Голдблюм добавил, что он останется в стране до октября 2020 года вместе с Лорой Дерн, Сэмом Ниллом, Крисом Праттом и Брайс Даллас Ховард.

Стоит отметить, что актёр похвалил Колина Треворроу, отметив, что он является «великим» сценаристом и режиссёром.

В июле 2020 года ИА REGNUM сообщило, что при создании фильма «Мир Юрского периода 3» используют больше динозавров-аниматроников (аниматроник — механизм, имитирующий движения живого существа), чем во всех предыдущих картинах франшизы. Колин Треворроу тогда отметил, что пытается использовать больше практических эффектов, при этом совмещая их с компьютерными.