Химки, Московская область, 29 августа, 2020, 22:27 — ИА Регнум. Футболисты подмосковных «Химок» на своем поле не смогли обыграть волгоградский «Ротор» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, завершившаяся со счётом 1:1, прошла 29 августа на «Арене-Химки» в Подмосковье.

Andy03 Футбольный мяч

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Александр Ломовицкий, у гостей мяч забил Камиль Муллин.

Отметим, что после шести матчей в чемпионате России подмосковные «Химки» пока занимают пятнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе три очка. Волгоградский «Ротор», в активе которого имеется два балла, находится на шестнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 29 августа футболисты «Спартака» (Москва) в домашнем матче шестого тура РПЛ переиграли тульский «Арсенал». Встреча, прошедшая на «Открытие-Арене» в Москве, завершилась со счётом 2:1.

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