Лос-Анджелес, США, 29 августа, 2020, 20:26 — ИА Регнум. Продюсеры седьмого фильма серии «Паранормальное явление» (Paranormal Activity) отложили его премьеру. Об этом 29 августа сообщил портал Bloody Disgusting.

Фрагмент постера фильма «Паранормальное явление», Paramount Pictures, DreamWorks, США, 2009

Планировалось, что картина выйдет на экраны в марте 2021 года. Сейчас стало известно, что её релиз отложили на год. Поклонники «Паранормального явления» смогут увидеть новый фильм 4 марта 2022.

Стоит отметить, что, таким образом, хоррор начнут показывать в кинотеатрах через шесть лет после премьеры предыдущего фильма серии «Паранормальное явление 5: Призраки в 3D» (Paranormal Activity: The Ghost Dimension).

Ранее стало известно, что к проекту в качестве консультанта присоединился режиссёр Кристофер Бо Лэндон, снявший несколько предыдущих фильмов франшизы (режиссёром оригинальной картины 2007 года является Орен Пели).