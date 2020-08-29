Тюмень, 29 августа, 2020, 19:58 — ИА Регнум. Жители Тюмени могут бесплатно научиться латиноамериканским танцам. Театральный центр «Космос» запускает серию хореографических мастер-классов под открытым небом Open Dance, сообщает Moi-portal.ru.

Анри де Тулуз-Лотрек. Марселла Лендер танцующая болеро в кабаре Шильперик. 1895

Первое занятие пройдет 5 сентября в 17:00 по местному времени (15:00 мск). Хореографы Wolf Dance научат тюменцев танцевать бачату. Участники будут танцевать с соблюдением дистанции 1,5 метра, подчёркивают организаторы.

Отмечается, что впервые театральный центр «Космос» запустил проект Open Dance в 2018 году, и с тех пор приобрёл популярность у жителей областной столицы.