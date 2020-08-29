Багдад, 29 августа, 2020, 19:53 — ИА Регнум. Военные самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли удары по позициям членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Topwar.ru Турецкие ВВС

По данным военного ведомства, авиаудар был нанесен в субботу, 29 августа, в районе Метина. По последним данным, в результате взрывов погибли пять представителей организации.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Представители организации сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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