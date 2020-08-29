Екатеринбург, 29 августа, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на своей странице на сайте Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека выступила с заявлением о работе омских врачей по спасению Алексея Навального.

Ludovic Courtès Совет по правам человека ООН

«У меня не было сомнений в том, что врачи будут делать свое дело. Иногда мы более чем критично относимся к докторам, но целая эпоха коронавируса показала, что борьба за жизнь людей — их основное призвание.

Когда я увидела, что спасением Навального занимаются врачи скорой медицинской помощи, то стало понятно — это люди, которые привыкли к самым разным случаям экстренных заболеваний. Поэтому мне очень не нравится, когда мы снова перешли грань и начинаем обвинять в чем-то врачей. Врачи боролись за жизнь, врачи спасли жизнь, и такова была воля близких людей, чтобы он лечился в другой больнице — его увезли. Но, мне кажется, и здесь сделали все возможное. Я бы очень просила не говорить, что врачами командовали люди в погонах. Даже если, возможно, какие-то варианты наблюдения были — врачи делали свое дело безукоризненно. Я очень много встречала в жизни, когда врачи от бессилия падали, оттого что болезнь или какая-то травма была выше их, но и в таких ситуациях делали все, что могли», — говорится в заявлении Татьяны Мерзляковой.

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