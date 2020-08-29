Казань, 29 августа, 2020, 19:06 — ИА Регнум. Стоимость строительства автомобильной дороги в обход подмосковных городов Балашиха и Ногинск составит 80 млрд рублей, заявил 29 августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Иван Шилов ИА REGNUM Асфальтоукладчики

«Балашиха и Ногинск (обход) будет разыгран в течение ближайших двух месяцев. Стоимость порядка 80 млрд рублей», — сказал журналистам Хуснуллин в Казани.

По его словам, это важнейший участок, который «идет в очень тяжелых условиях». Это нулевой участок, «без него Москва — Казань не поедет», уточнил Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, общая протяжённость трассы составит 729 км, при этом она пройдёт по пяти регионам России.

I. (0−80 км; Московская и Владимирская области) — 53,378 млрд руб.

II. (80−116 км; Владимирская область) — 21,206 млрд руб.

III. (116−224 км; Владимирская область) — 59,551 млрд руб.

IV. (224−347 км; Владимирская и Нижегородская области) — 79,775 млрд руб.

V. (347−454 км; Нижегородская область) — 58,267 млрд руб.

VI. (454−586 км; Нижегородская область, Чувашия) — 69,290 млрд руб.

VII. (586−663 км; Чувашия, Татария) — 42,669 млрд руб.

VIII. (663−729 км; по Татарии, с мостом через Волгу) — 123,202 млрд руб.

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