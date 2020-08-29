Салехард, 29 августа, 2020, 18:44 — ИА Регнум. Ямал переходит к третьему, заключительному этапу снятия ограничений введённых ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в своем аккаунте в Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

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С 1 сентября возобновляют свою работу кафе, бары, рестораны, кинозалы, торговые и развлекательные центры. ЗАГСы возвращаются к обычному режиму работы. Также возобновляется предоставление государственных и муниципальных услуг в обычном режиме.

Кафе и рестораны будут работать при условии, что столы будут находиться на расстоянии 1,5 м друг от друга или отделены перегородкой.

Все организации, деятельность которых в округе разрешена, обязаны работать с соблюдением требований Роспотребнадзора.