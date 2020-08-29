Вашингтон, 29 августа, 2020, 18:38 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах вновь отложили запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным аппаратом NROL-44, сообщается на сайте компании United Launch Alliance (ULA).

U.S. Air Force РН Delta IV

Отмечается, что изначально запуск планировался на 27 августа, однако позже был отложен до 29 августа. Сегодня пуск был отменён «за три секунды до запланированного отрыва от стартового стола».

«Требуемое время перед следующей попыткой запуска составляет семь дней», — говорится в сообщении.

Таким образом, запуск состоится не ранее 5 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны США и американская компания SpaceX заключили контракт на сумму $316 млн для проведения космических запусков в период с 2022 по 2027 финансовые годы.

Кроме того, подобное соглашение на $337 млн на этот же период времени минобороны США подписало с другой организацией — United Launch Alliance (ULA), которая является совместным предприятием американских компаний Boeing и Lockheed Martin.