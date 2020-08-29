Кишинёв, 29 августа, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Виорика Думбрэвяну заболела COVID-19. Об этом она сама сообщила на странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Я борюсь с болезнью (COVID-19), — написала Думбрэвяну. — Не как министр, а как пациент, у которого положительный результат на COVID-19… Я следую лечению, назначенному врачами».

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа глава Молдавии Игорь Додон на своей странице в Facebook сообщил, что он готов первым из жителей страны испытать на себе вакцину от коронавируса, созданную в России.

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