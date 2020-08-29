Киев, 29 августа, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады нынешнего созыва от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил о необходимости «снести» нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Perohanych Верховная Рада Украины

С таким заявлением он выступил сегодня, 29 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дубинский напомнил, что год назад, 29 августа 2019 года, было назначено первое правительство под руководством Алексея Гончарука при президентстве Владимира Зеленского.

«Год депутатских полномочий истёк, а ситуация в стране — точно такая же, как и год назад… или мы снесем этого премьер-министра, или он снесет экономику своей тупостью», — отметил Дубинский.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Дениса Шмыгаля было назначено 4 марта нынешнего года. В июне Верховная рада дважды отказалась голосовать за программу действий кабмина, которая давала правительству иммунитет от отставки. Таким образом, Шмыгаль может быть отправлен в отставку в любой момент.

На этой неделе экс-премьер Гончарук выступил в украинских СМИ с резкой критикой действий власти, при этом предрек «уменьшение» Украины и импичмент Зеленского.