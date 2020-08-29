Москва, 29 августа, 2020, 17:31 — ИА Регнум. 1 сентября в Российской Федерации начнётся в очном формате новый учебный год для школьников и студентов. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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»Да, конечно, — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос. — Решение принято, и на региональном уровне, и на правительственном».

При этом президент РФ добавил, что в условиях пандемии коронавируса необходимо сделать всё возможное для того, чтобы в высших учебных заведениях и школах на территории страны выполнялись все требования санитарных врачей.

По его словам, в течение долгого времени носить защитную маску иногда бывает и тяжело. Путин отметил, что преподавателям придерживаться таких правил будет довольно непросто. Однако, отметил он, нужно призывать людей, где это возможно, соблюдать требования медиков.

Как передавало ИА REGNUM, 29 августа Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщила, что в Российской Федерации на сегодняшний день проведено 36 млн тестов на SARS-CoV-2.

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